Завтра, 19 апреля, в Киеве будут продолжатся порывы ветра 15-20 м/с, передает со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

"Завтра в Киеве ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем ​​11-13°", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, 19 апреля в Украине в большинстве областей ночью без осадков, утром и днем ​​небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​10-15°, в западных и южных областях 17-20°.

Напомним, в Индии 16 апреля бушевал шторм, в результате чего погибли 42 человека, еще более 200 получили ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира