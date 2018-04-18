Исполняющий обязанности генерельного директора государственной компании "Укрпошта" Игорь Смилянский сообщил, что рассчитаться в отделениях можно будет через платежные терминалы "Укрпошти", на интернет-сайте или в мобильном приложении. В "Укрпошті" теперь вероятно получать наличные с платежных карт Фото: Укрпошта / Facebook Услуга станет доступной благодаря тому, что Национальный банк выдал “Укрпошті” лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.Нацбанк также зарегистрировал договоры об участии “Укрпошти” в международных платежных системах VISA и MasterCard и начал процедуру вступления компании в Национальную платежную систему “Украинское платежное пространство”.Исполняющий обязанности генерального директора "Укрпошти" Игорь Смелянский сообщил, что услуга станет доступной в ближайшее время."Рассчитаться в отделениях можно будет через платежные терминалы "Укрпошти", или на интернет-сайте, или в нашем мобильном приложении. Также в "Укрпоште" теперь вероятно получать наличные с платежных карт. Такие операции будут осуществляться без посредничества банка-эквайера, что позволит снизить себестоимость их проведения", – сказал он. "Укрпошта" насчитывает 11,8 тыс. отделений по всей территории страны. В компании работает 85,5 тыс. сотрудников (из них почти 37 тыс. – почтальоны). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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