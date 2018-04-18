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В "Укрпошті" заявили, что украинцы смогут рассчитываться карточками в их отделениях
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18.04.2018 21:56
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Исполняющий обязанности генерельного директора государственной
компании "Укрпошта" Игорь Смилянский сообщил, что рассчитаться в
отделениях можно будет через платежные терминалы "Укрпошти", на
интернет-сайте или в мобильном приложении. В "Укрпошті" теперь
вероятно получать наличные с платежных карт Фото: Укрпошта /
Facebook Услуга станет доступной благодаря тому, что Национальный
банк выдал “Укрпошті” лицензию на перевод средств
в национальной валюте без открытия счетов.Нацбанк также
зарегистрировал договоры об участии “Укрпошти”
в международных платежных системах VISA и MasterCard и
начал процедуру вступления компании в Национальную платежную
систему “Украинское платежное пространство”.Исполняющий обязанности
генерального директора "Укрпошти" Игорь Смелянский сообщил, что
услуга станет доступной в ближайшее время."Рассчитаться в
отделениях можно будет через платежные терминалы "Укрпошти", или на
интернет-сайте, или в нашем мобильном приложении. Также в
"Укрпоште" теперь вероятно получать наличные с платежных карт.
Такие операции будут осуществляться без посредничества
банка-эквайера, что позволит снизить себестоимость их
проведения", – сказал он. "Укрпошта" насчитывает 11,8
тыс. отделений по всей территории страны. В компании работает 85,5
тыс. сотрудников (из них почти 37 тыс. – почтальоны).
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