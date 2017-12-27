Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики оказать помощь семьям освобожденных заложников. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент

"Вчера я разговаривал с Президентом и мы договорились о том, что мы все сделаем для того, чтобы предоставить всю помощь, начиная от медицинской и заканчивая социальной, финансовой поддержкой семей", - сказал он.

Поэтому глава правительства поручил министру социальной политики помочь каждой семье освобожденных заложников. По его словам, эту работу нужно делать вместе с Минобороны, МВД, Минздрава и МинТОТ.

"Чтобы вместе внести предложения правительства, чтобы в январе все вопросы, которые накопились, мы помогли их решить", - заявил он.

Напомним, на 27 декабря запланировано освобождение 74 украинцев, которых удерживают боевики на Донбассе. Украина, в рамках освобождения, готова передать 306 человек, где это позволяет украинское законодательство.

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