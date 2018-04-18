В Украине с сегодняшнего дня можно видеть первый весенний звездопад.

Поток называется Лириды. Звездный дождь продлится до 25 апреля. Самый активный звездопад будет в последующие понедельник и вторник, передает со ссылкой на .

Метеоры будут падать со скоростью 20 в час.

Звездопад Лириды получил свое название из-за близкого расположения к созвездию Лира.

Галактика Млечный Путь каждую секунду расширяется на 500 м. Границы Млечного Пути расширяются на 15 млрд км в год. Это составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой.

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