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Украинцы смогут увидеть первый весенний звездопад
18.04.2018 22:11
Украинцы смогут увидеть первый весенний звездопад По теме:

В Украине с сегодняшнего дня можно видеть первый весенний звездопад.

Поток называется Лириды. Звездный дождь продлится до 25 апреля. Самый активный звездопад будет в последующие понедельник и вторник, передает со ссылкой на .

Метеоры будут падать со скоростью 20 в час.

Звездопад Лириды получил свое название из-за близкого расположения к созвездию Лира.

Галактика Млечный Путь каждую секунду расширяется на 500 м. Границы Млечного Пути расширяются на 15 млрд км в год. Это составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой.







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