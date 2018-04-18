В на улице Драгоманова во дворе был обнаружен труп женщины. Она покончила с собой, прыгнув с 21-го этажа дома, по предварительным данным. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции, передает со ссылкой на .

"Погибшей 28 лет. Предварительно установлено, что женщина прыгнула с 21-го этажа дома. Устанавливаются все детали происшествия", - сообщили в полиции.

На месте работали скорая помощь, полиция и эксперты.

В на просп. Правды 22-летняя женщина выпрыгнула из окна 14-го этажа. Врачи скорой помощи прибыли на место за считанные минуты. Пытались реанимировать пострадавшую, но за 10 мин. она умерла.

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