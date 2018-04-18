На сайте Киевского городского совета появилась петиция с просьбой запретить движение мотоциклистов в ночное время центральной частью Киева и в густонаселенных районах, передает

В тексте петиции указано, что основной причиной такой просьбы являются многочисленные мотогонки, которые якобы устраивают мотоциклисты на улицах столицы в ночное время.



"Просим запретить будить ночью людей громкими звуками музыки из машин и ревом мотоциклов. Закон позволяет ограничивать движение на отдельных улицах", - говорится в петиции.







Отметим, просьба было опубликовано на сайте Киевсовета позавчера, 16 апреля и на сегодня вступило 43 подписи. К концу сбора подписей осталось 87 дней. Для того, чтобы петиция была рассмотрена соответствующими профильными чиновниками, под ней должны подписаться 10000 граждан.



Как сообщал вчера, 17 апреля на Львовщине мотоциклист въехал в толпу людей, пострадали пять человек.

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