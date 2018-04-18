На сайте Киевского городского совета появилась петиция с
просьбой запретить движение мотоциклистов в ночное время
центральной частью Киева и в густонаселенных районах, передает
В тексте петиции указано, что основной причиной такой просьбы
являются многочисленные мотогонки, которые якобы устраивают
мотоциклисты на улицах столицы в ночное время.
"Просим запретить будить ночью людей громкими звуками музыки из
машин и ревом мотоциклов. Закон позволяет ограничивать движение на
отдельных улицах", - говорится в петиции.
Отметим, просьба было опубликовано на сайте Киевсовета позавчера,
16 апреля и на сегодня вступило 43 подписи. К концу сбора подписей
осталось 87 дней. Для того, чтобы петиция была рассмотрена
соответствующими профильными чиновниками, под ней должны
подписаться 10000 граждан.
Как сообщал вчера, 17 апреля на Львовщине мотоциклист въехал в
толпу людей, пострадали пять человек.
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