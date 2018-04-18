|Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине продолжает снижаться
|18.04.2018 22:33
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Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшился на 23,8% между взрослых и на 20,1% между детей. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" (9-15 апреля), передает
"По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости уменьшился как между взрослых, так и между детей до 17 лет на 23,8% и 20,1% соответственно", - говорится в отчете.
Всего в течение недели гриппом и ОРВИ заболело 113 532 человека, из них 63,5% дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 292,6 на 100 тысяч населения, что на 48,6% меньше эпидемического порога по Украине.
В одной из областей эпидемический порог не превышен, а в 5 областях наблюдаются случаи лабораторно подтвержденного гриппа.
Было госпитализировано 4% от общего количества заболевших. Летальных исходов от гриппа не регистрировали.
Как сообщал уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве уменьшилась на 32% по сравнению с предыдущей неделей.