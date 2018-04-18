Комитет рекомендовал Раде 14 кандидатов в члены ЦИКа, а мест только 13.

С почти четырехлетним опозданием власть решила разобраться с составом Центральной избирательной комиссии Украины. В четверг, 19 апреля, парламент должен попытаться избрать 13 новых ее членов, чтобы заменить тех, у кого уже давно истек срок полномочий. Однако есть ряд проблем. Что мешает решить судьбу ЦИКа и преодолеть «проклятие» с обновлением его состава, и кого в президентском «Блоке Петра Порошенко» хотят видеть во главе комиссии, узнал «Апостроф», информирует svodka.net.

Забыли об Оппоблоке

Еще 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение новых членов ЦИКа. В списке значились такие фамилии: Алла Басалаева («Видродження»), Ирина Ефремова («Народный фронт»), Наталья Бернацкая (НФ), Светлана Кустова («Блок Петра Порошенко»), Михаил Вербенский (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Леонтий Шипилов (НФ), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Татьяна Юзькова (Радикальная партия), Татьяна Слипачук («Воля народа»), Евгений Радченко («Самопомич») и Андрей Евстигнеев («Батькивщина»). Последний оказался в списке после возмущений со стороны фракции Юлии Тимошенко насчет того, что ее представителей нет между претендентов. Но вот к «Оппозиционному блоку» так и не прислушались: их кандидатов президент не включил в представление.

«Между двумя фракциями (БПП и НФ) проходит распределение должностей в ЦИК, а все остальные не имеют возможности включить своих представителей туда, «Оппозиционный блок» в том числе», — жаловался сопредседатель фракции Юрий Бойко.

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Политический знаток Петр Олещук называет нежелание Банковой учесть интересы Оппоблока продуманным ходом.

«Они, видимо, считают, что невключение представителей ОБ не будет восприниматься как негатив в обществе», — поделился он мнением.

Кто лишний

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Однако, похоже, за место в ЦИКе придется бороться и «Батькивщине» с «Самопомощью». Вакантных мест 13, а предложенных кандидатур – 14. И все прекрасно понимают, что большие шансы на вылет у оппозиции (за исключением выгодных власти «радикалов»).

«Каким будет голосование, непонятно», — сказал заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Кому именно не повезет, пока действительно не решено, признались в коалиции.

На заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия в среду, 18 апреля, провели собеседование с каждым из кандидатов. Однако вопросы задали лишь троим – Алле Басалаевой («Видродження»), Михаилу Вербенскому (БПП) и Ольге Лотюк (БПП). В адрес остальных ограничились лишь комплиментами. В итоге все 14 претендентов рекомендованы к рассмотрению в парламенте.

Координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, которая следит за процессом отбора кандидатов в ЦИК, обратила внимание на то, что собеседование прошло очень быстро.

«Ключевое, что мы увидели, — когда принимается политическое решение, комитет заседает довольно формально. Часть депутатов не желали участвовать в обсуждении, не задавали никаких вопросов. Был продемонстрирован вопрос политической воли. Ни одна из присутствующих фракций и групп не взяла на себя ответственность за срыв процесса», — сказала она журналистам.

Но основная загвоздка в том, что механизм голосования до сих пор не определен. В украинском законодательстве не предусмотрено, каким образом должно проходить назначение членов ЦИК в случае, если претендентов больше, чем освободившихся мест.

«Виноват в сложившейся ситуации президент, который предложил на одного кандидата больше, чем есть вакантных мест», — сказал представитель «Народного фронта».

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Верховная Рада будет голосовать за кандидатов поименно. «Теперь это ответственность депутатов», — подчеркнула он во время заседания комитета.

Однако эксперты отмечают, что таким образом может быть назначен неполный состав ЦИК.

«Шансы, что выберут 8-9 членов, равны 50%. Поэтому нужно акцентировать внимание на том, чтобы выбрали полный состав, а не на том, что может быть 226 голосов за каждого кандидата», — сказала Айвазовская.

Политолог Петр Олещук не исключает, что будут голосовать только за представителей БПП и НФ. Таковых в списке 9 человек, чего довольно для кворума в ЦИКе и его работы.

«Но если количество членов ЦИКа будет соответствовать кворуму, то это будет означать, что любой член комиссии будет иметь «золотую акцию». Таким образом он сможет попытаться повлиять на те или иные процессы своим присутствием или отсутствием. И на такого человека будет проще повлиять. Бывали случаи, когда со временем представители одной политической силы меняли свои политические взгляды и принимали решения в пользу другой. Нужно иметь хотя бы несколько человек в запасе, иначе это будет большим риском», — сказал знаток в комментарии «Апострофу».

Когда будут голосовать

По словам Ирины Луценко, голосование за членов ЦИКа должно состоятся в четверг, 19 апреля.

Однако, по информации «Апострофа», точной договоренности между фракциями коалиции на этот счет нет.

За немедленное голосование выступают в БПП. Один из лидеров фракции объясняет такое рвением тем, что, мол, общество ждет. «Мы хотим голосовать в четверг, что думают другие фракции, нам неизвестно», — отметил он.

В «Народном фронте» на ситуацию смотрят по-другому. «Нет никаких договоренностей, нет голосов, нет понимания, зачем менять состав ЦИКа, если выборы можно провести и с нынешними членами. У 13 человек закончились полномочия? Это не аргумент», — заявлял представитель НФ.

В частности, не поддерживает решение голосовать в четверг спикер Верховной Рады Андрей Парубий, о чем рассказали источники в его окружении. По мнению председателя парламента, этот вопрос стоило бы отложить до мая.

При этом в «Народном фронте» уверены, что обновление состава ЦИКа будет отодвинуто до осени.

«В БПП хотят как можно быстрее провести голосование, чтобы все их представители прошли», — заявил источник в НФ.

Но и на этом вопросы с ЦИКом не заканчиваются. В коалиции также не определились, кто может возглавить комиссию. По закону председателя избирают сами члены комиссии путем тайного голосования.

Как узнал «Апостроф», во власти хотят продвигать на эту должность Светлану Кустову (БПП). В президентской фракции эту информацию и не подтверждают, и не опровергают. Их коллеги по коалиции в свою очередь уже решили, кого хотят видеть заместителем председателя комиссии.

«Для нас главное, чтобы [Наталья] Бернацкая была заместителем», — заявил источник в «Народном фронте».

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