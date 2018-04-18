Лидер фракции Радикальной партии Украины Олег Ляшко давал показания о событиях в Луганске весной 2014 года по делу экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова. Ляшко рассказывал о захвате административных зданий в Луганске Фото: Олег Ляшко / Facebook 18 апреля в Старобельском районном суде Луганской области состоялось очередное заседание по делу Ефремова.Ляшко давал показания о событиях в Луганске весной 2014 года, в том числе о захвате административных зданий, сообщили в пресс-службе. https://www.facebook.com/gp.gov.ua/posts/1069338936537701 Экс-глава парламентской фракции Партии регионов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту перед вылетом в Австрию и арестован на следующий день. Сейчас Ефремов находится под стражей, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании террористической организации "ЛНР", а также присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.4 января 2017 года обвинительный акт в отношении Ефремова направили в суд. 10 января адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что уголовное производство в отношении его подзащитного будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области.В сентябре 2017 года в отношении Ефремова было открыто уголовное производство по факту давления на свидетеля.Прокурор на судебном заседании 17 ноября 2017 года заявил, что на зарубежных счетах родственников Ефремова находится около 33 млн швейцарских франков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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