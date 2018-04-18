Президент Украины Петр Порошенко вчера провел встречу с Премьер-министром Владимиром Гройсманом и министрами. Об этом сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, вчера была встреча с Премьером, а также членами правительства. Эту информацию подтвердили сразу три источника.

Как рассказали собеседники, поднимались кадровые вопросы в правительстве, а также вопрос выборов. Однако, какие именно поднимались кадровые вопросы, к сожалению, агентству не удалось выяснить.

Ранее осведомленный источник в Верховной Раде Украины сообщил, что и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и министра образования Лилию Гриневич могут отправить в отставку, если будет найден механизм запуска досрочных парламентских выборов.

Кроме того, политолог Вадим Карасев прогнозировал, что в первой половине 2018 года в правительстве могут произойти серьезные кадровые чистки.

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