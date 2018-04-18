Получение Томоса Украинской православной церковью Киевского патриархата - это восстановление исторической справедливости. Москва по отношению к Украине - лишь дочерняя организация.

Об этом рассказала релегиезнавець Людмила Филипович. передает со ссылкой на .

"Есть надеждой, что этот приказ будет подписан и выдан нашей церкви. Но такие события в религиозной жизни редкие и требуют определенной смелости и мудрости со стороны и Украины, и Константинополя.

Когда сейчас будет решаться вопрос о предоставлении Томоса украинской церкви, должен состояться Собор. Это решение не будет единоличным. Люди в Константинополе будут исходить из своих собственных интересов. Здесь же возникнут проблемы с Русской православной церковью, которая будет против предоставления статуса автокефальной части Украинской Православной церкви. Они боятся, что часть Православной церкви, которая связанна с Московским патриархатом, может отколоться и перейти к этой, канонически признанной Константинопольским патриархом церкви. Фактически в Украине это создаст условия присутствии двух канонических церквей. Такие ситуации были в Эстонии и Болгарии. Но они разъединяют. Ситуация внутри Украины тоже будет довольно напряженная. Поместность и признание нужны для значительного количества православных украинцев, которых около 20-ти миллионов. В албанской церкви - 25 тысяч, и она имеет статус автокефальной, а в Украинской православной церкви такого статуса нет", - говорит исследователь.

Между президентом и Патриархом Константинопольским прошли определенные переговоры. Об их результатах узнаем вскоре, считает Людмила Филипович.

"Если это объявляется президентом Украины, там должны быть определенные договоренности. Состоялась секретная часть переговоров. Возможно, Порошенко что-то пообещал патриарху. Например, свою лояльность: поддержать его в семье православных церквей и быть на его стороне. Вряд ли делались бы такие заявления, если бы такого согласия не было. Это было бы похоже на политический авантюризм", - говорит она.

Томос для церкви Киевского патриархата - восстановление определенной исторической справедливости.

"Нас с Константинополем связывает родовая пуповина. Оттуда мы получили христианство и первых метрополитов. Москва по отношению к нам - дочерняя организация. Мы - матерь для московской церкви. Это восстановление определенной исторической справедливости, упоминание тех времен, когда киевская метрополия была довольно независимой и самостоятельной в управлении. Сейчас в уставе Украинской Православной церкви написано, что она имеет связь с Вселенским православием через Русскую Православную церковь. Мир греческой культуры, откуда к нам пришел Константинополь, приближает Украину к Европе и ее ценностям", - говорит религиовед.

Церковные вопросы - это тоже элемент войны с Россией.

"Это не первое обращение в Константинополь с просьбой признать поместность нашей церкви, ее равноправие с другими православными церквями. Ждать осталось недолго - какой-то месяц. Обещали, что 28-го июля (празднование 1030-летия крещения Украины - Gazeta.ua) уже будем иметь окончательное решение. Другой момент - каждый хочет в историю. Наверное этого хотят Патриарх Константинопольский, Филарет и Порошенко. Более четырех лет продолжается война между Украиной и Россией. Церковные вопросы являются элементом этой войны. Любые средства хороши для того, чтобы разрушить Украину, привести ее к дестабилизации и развалить государство. Думаю, что как раз получение Томоса ее укрепит. Наступают интересные моменты. Не воспользоваться этим политик не имеет права", - считает она.

Православная церковь Московского патриархата может жить в пределах Украинской православной церкви, считает исследователь.

"Может, следует четко определить ее статус здесь как экзархата (церковная административная единица Московского патриархата на территории Украины - Gazeta.ua), например, русской православной церкви. Это было бы приемлемо в условиях мира. Мы не можем запретить церковь Московского патриархата. У нас масса ее верующих, которые здесь живут испокон веков. Во всем мире существует дуальность. Балансирование между этими двумя крайними позициями и дает определенную стабильность тем или иным организмам: государственным, религиозным. Надо работать с этой церковью, верующими, священниками. Объяснять некоторые моменты. Религия - дело тонкое. Здесь только административными решениями или указами президента, метрополита или патриарха не добьемся желаемого результата. Главное - надо разговаривать", - отметила исследователь.

подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить Томос Украинской поместной автокефальной церкви и попросил Верховную Раду поддержать эту инициативу.

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