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Мельничук – Линько: Вы обещали народу одно, а сами легли под Пороха! Вы - сволочь!
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18.04.2018 22:48
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Внефракционный народный депутат, первый командир добровольческого
батальона "Айдар" Сергей Мельничук пытался подраться с нардепом от
Радикальной партии Дмитрием Линько. Мельничук пытался подраться с
Линько Скриншот: NewsOne / YouTube Внефракционный народный депутат
Александр Онищенко заявил, что по указанию президента Украины Петра
Порошенко руководитель Радикальной партии Олег Ляшко получил $1 млн
за исключения из партии депутата Мельничука.В свою очередь
Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждения
фактов, что в его отсутствие в Раде делалась дополнительная
карточка для голосования."Ляшко давал ее кому-то из группы, чтобы
они голосовали за некоторое законопроекты. И это тоже факты
коррупции", – сказал он. Линько начал отрицать это,
заявив, что Мельничук сам "пошел и продался". Депутаты пытались
подраться, но ведущие их остановили."Вы обещали народу одно, а сами
легли под Пороха! Вы – сволочь!" – заявил Линько в адрес
партии.Радикальная партия исключила Мельничука из рядов партии в
феврале 2015 года за "действия, которые дискредитируют звание
народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного
депутата Украины".
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