Внефракционный народный депутат, первый командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук пытался подраться с нардепом от Радикальной партии Дмитрием Линько. Мельничук пытался подраться с Линько Скриншот: NewsOne / YouTube Внефракционный народный депутат Александр Онищенко заявил, что по указанию президента Украины Петра Порошенко руководитель Радикальной партии Олег Ляшко получил $1 млн за исключения из партии депутата Мельничука.В свою очередь Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждения фактов, что в его отсутствие в Раде делалась дополнительная карточка для голосования."Ляшко давал ее кому-то из группы, чтобы они голосовали за некоторое законопроекты. И это тоже факты коррупции", – сказал он. Линько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам "пошел и продался". Депутаты пытались подраться, но ведущие их остановили."Вы обещали народу одно, а сами легли под Пороха! Вы – сволочь!" – заявил Линько в адрес партии.Радикальная партия исключила Мельничука из рядов партии в феврале 2015 года за "действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного депутата Украины". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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