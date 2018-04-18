На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 32 банков на 309,51 млн грн, передает со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 32 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 309,51 млн грн грн. Из них на 269,29 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 39,40 млн грн — по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,22 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,60 млн грн — от продажи других активов”, - говорится в сообщении.

На этой неделе запланировано продать активы ликвидируемых банков на общую сумму 21 млрд 462,11 млн грн. Из них на сумму 20 млрд 223,50 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 1 млн 30,51 млн грн — основные средства ликвидируемых банков. Кроме того, дебиторскую задолженность выставлено на продажу за 207,89 млн грн, активы группы “ценные бумаги” — за 0,21 млн грн.

Напомним, Фонд гарантирования погасил очередную часть кредита НБУ в сумме 900 млн грн.

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