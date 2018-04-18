Главный редактор журнала «Новое время» Виталий Сыч уточнил, что материалы, в которых описаны коррупционные схемы чиновников из Минобороны, изданию «передали люди, напрямую задействованные в этих поставках».

Виталий Сыч, который недавно поделился информацией об угрозах в свой адрес в связи с расследованием коррупционных схем закупки техники Минобороны, рассказал, что в деле фигурируют нардеп Сергей Пашинский и руководители Минобороны, которых подозревают в хищении из бюджета 36 миллионов долларов, информирует svodka.net.

Об этом сообщает канал 24.

«В этом материале очень много эпизодов коррупции, о которых они не говорят вообще. Они берут второсортные аспекты этого дела, и пытаются доказать, что там есть неточности. Например, там есть одна большая часть об экспорте детонаторов из Украины. Госкомпания продает детонаторы кипрскому оффшору. Кипрский оффшор передает эти же детонаторы по цене в 7 раз выше», – прокомментировал он.

Как уточнил Сыч, материалы, в которых описаны коррупционные схемы чиновников из Минобороны, изданию «передали люди, которые были напрямую задействованы в этих поставках».

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«О документах, я вам не расскажу имена людей, но я скажу, что это инвойсы с цифрами, с ценами, которые нам передали люди, которые были напрямую задействованы в этих поставках. Некоторые из них – высокопоставленные чиновники в министерствах. Они, как говорят, возмущены уровнем коррупции. Поэтому они нам передали только некоторые эпизоды. Насколько мы понимаем, таких эпизодов намного больше», – добавил журналист.

Тем временем, как сообщает LB, нардеп фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский, который по данным «Нового времени» фигурирует в коррупционном скандале, инициировал создание законопроекта, который предполагает уголовную ответственность для журналистов в случае распространения ложной информации, которая подрывает национальную безопасность и оборону.

Кроме того, по данным УНИАН, материалом «Нового времени» заинтересовались и в СБУ. Так, силовики собираются проверить публикацию издания на наличие данных, которые представляют собой государственную тайну.

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«Преждевременно давать пока квалификацию… Сейчас Служба безопасности Украины, в пределах определенных законодательством полномочий, проверяет информацию о наличии в публикации сведений, представляющих государственную тайну. Потому что здесь вопросов очень много», — цитирует издание слова руководителя Антитеррористического центра при СБУ Виталия Маликова.

Как сообщалось, ранее в Минобороны сделали громкое заявление о пропаже секретных документов.

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