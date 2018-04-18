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Постпред Великобритании в ООН: Вполне допустимо, что "Новичок" применялся российскими вооруженными силами
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18.04.2018 22:56
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Для применения отравляющего вещества "Новичок" только у России есть
технические средства, оперативный опыт и мотивы, отметила
постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Пирс сослалась на
данные из разных источников Фото: ЕРА По ее словам, программа по
разработке отравляющего вещества четвертого поколения "Новичок"
называлась "Фолиант", и занимались этим в 1980-е годы."К 1993 году,
когда Россия подписала Конвенцию против химического оружия, вполне
допустимо, что "Новичок", вероятно, применялся российскими
вооруженными силами", – сказала Пирс, сославшись на данные из
разных источников, в том числе на разведданные.Дипломат отметила,
что Россия с большой вероятностью причастна к отравлению."По нашему
мнению, только у России есть технические средства, оперативный опыт
и мотивы для того, чтобы применить это вещество", – заявила
Пирс.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
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