В пятницу, 20 апреля, состоится торжественное открытие и первый тур Открытого футбольного чемпионата Украины героев АТО. В соревнованиях примет участие 44 команды, которые будут состоять из бывших и действующих участников АТО, а также военнослужащих и представителей силовых структур.

В турнире представлены различные подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, Национальной полиции, Управления государственной охраны и союзы ветеранов АТО. Они разделены на пять групп по географическому принципу: зона "Север" (10 команд), зона "Юг" (11 команд), зона "Центр" (6 команд), зона "Запад" (10 команд) и зона "Восток "(7 команд).

Согласно регламенту, с апреля по сентябрь соревнования будут проходить в два круга, после в середине октября 12 лучших команд соберутся на несколько дней в , где и определят победителя.

Особенностью турнира является то, что в заявке команд на сезон с 30 игроков менее 20 должны быть с соответствующими удостоверениями участников АТО, в заявке на матч с 18 игроков 13 должны быть участниками АТО. Все остальные должны быть просто военнослужащими или сотрудниками других силовых структур.

Инициатором создания турнира выступила Общественная союз "Всеукраинская лига участников и ветеранов АТО". К этой инициативе присоединились , Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и другие учреждения и организации.

Михаила Шозды

Финальная часть соревнований состоится 8/12 октября в .

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