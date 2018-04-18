Об этом пишет Bloomberg. Ч

“Санкции всегда в какой-то степени являются бумерангом: нация не может навредить своим торговым партнерам, не причинив себе вреда. Но более слабая сторона всегда терпит больше урона. И нет никаких сомнений в том, что Россия, настроенная против США, является экономически более слабой стороной. Законопроект о контрсанкциях он не просто пытается выстрелить себе в ногу, он всаживает пулю в каждый палец“, — говорится в статье.

При этом издание считает, что даже в случае принятия Госдумой РФ закона об ответных мерах, президент России Владимир Путин будет “неохотно“ его выполнять.

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