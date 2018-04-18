Комментируя запрет в России мессенджера Telegram, российский музыкант Андрей Макаревич предложил российским властям радикальные методы. Вчера 23.50 | комментариев: Макаревич: Надо оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле – вдруг Трамп позвонит Фото: ЕРА "Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают – надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А че, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле – вдруг Трамп (президент США Дональд Трамп. –) позвонит?" – написал Макаревич. https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2138702809479884 Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель и хозяин мессенджера Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России, и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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