Его действие было уменьшено благодаря тому, что они помыли руки перед едой. Об этом рассказал один из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества класса «Новичок», Владимир Углев, передает РБК.

«Просто, как все нормальные люди, Скрипали перед едой моют руки с мылом. А-234 － та же грязь. Так что часть вещества они смыли, а оставшаяся не смогла убить их на 100%», － сказал он.

Углев также пояснил, что полицейский, который также был госпитализирован, соприкасался с одеждой пострадавших.

«Полицейский, скорее только, получил пороговую ингаляционную (дозу. — Ред.) за счет высокой ингаляционной токсичности А-234 или за счет кожно-резорбтивного поражения, так как соприкасался с кое-где на теле и одежде Скрипалей, на которых были остатки вещества. Очень даже вероятно, что оба поражающих фактора – и ингаляционный, и кожно-резорбтивный – наложились», －предположил химик.

Тем временем, химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком «Новичка», заявил, что Скрипали выжили после отравления, потому что вещество потеряло свои свойства в условиях высокой влажности.

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