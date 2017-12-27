|В США подали иск против Apple почти триллион долларов
|27.12.2017 11:55
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Сумма, указанная в иске, составляет 999999999000 долларовЖительница Калифорнии Виолетта Майлян подала иск на компанию Apple за умышленное замедление устаревших моделей iPhone.
Фото: marieclaire.ua
Сумма, указанная в иске, составляет 999999999000 долларов, то есть почти триллион.
Документы оказались распоряжении Patently Apple, который следит за патентной деятельностью компании.
Требования другой истицы, Раисы Дрентивы из Нью-Йорка - 100 000 000 долларов.
Напомним, проблему со старыми моделями айфонов заметили пользователи ресурса Reddit в начале декабря. Они также выяснили, что после замены аккумулятора старые устройства начинают работать быстрее.
После чего Apple признала, что умышленно занижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов .
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