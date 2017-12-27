Сумма, указанная в иске, составляет 999999999000 долларов

Сумма, указанная в иске, составляет 999999999000 долларов, то есть почти триллион.

Документы оказались распоряжении Patently Apple, который следит за патентной деятельностью компании.

Требования другой истицы, Раисы Дрентивы из Нью-Йорка - 100 000 000 долларов.

Напомним, проблему со старыми моделями айфонов заметили пользователи ресурса Reddit в начале декабря. Они также выяснили, что после замены аккумулятора старые устройства начинают работать быстрее.