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В США подали иск против Apple почти триллион долларов
27.12.2017 11:55
В США подали иск против Apple почти триллион долларов
Сумма, указанная в иске, составляет 999999999000 долларов
Жительница Калифорнии Виолетта Майлян подала иск на компанию Apple за умышленное замедление устаревших моделей iPhone.
В США подали иск против Apple почти триллион долларов Фото: marieclaire.ua

Сумма, указанная в иске, составляет 999999999000 долларов, то есть почти триллион.

Документы оказались распоряжении Patently Apple, который следит за патентной деятельностью компании. 

Требования другой истицы, Раисы Дрентивы из Нью-Йорка - 100 000 000 долларов.

Напомним, проблему со старыми моделями айфонов заметили пользователи ресурса Reddit в начале декабря. Они также выяснили, что после замены аккумулятора старые устройства начинают работать быстрее.

После чего  Apple признала, что умышленно занижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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