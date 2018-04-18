|В Украине впервые провели выездное заседание военного комитета НАТО
|18.04.2018 23:18
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В НАТО следят за ситуацией вокруг границ УкраиныВпервые в истории Украины в стране состоялось выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей.
Фото: google.com
Об этом рассказал руководитель Львовской ОГА Олег Синютка.
Знаковая для украинской стороны встреча проходила в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в среду, 18 апреля во Львове.
Председатель Военного Комитета НАТО генерал Петр Павел заверил в поддержке Украины.
"Мы будем продолжать нашу работу, мы надеемся, что будет поддержка Украины со стороны НАТО", - подчеркнул Петр Павел.
Украинская власть отметила, что последние опросы между соотечественников свидетельствуют о росте симпатий к планам вступления страны в альянс. В частности, по словам главы ОГА, между жителей Львовской области такая поддержка достигла 80%.
Отметим, выездное заседание проводят с целью продолжения военно-политического диалога между Украиной и НАТО, обсуждение приоритетных направлений развития военного сотрудничества и ознакомления делегации НАТО с изменениями ситуации безопасности в Украине и вокруг границ.
Напомним, 9 марта стало известно о предоставлении Украине статус страны-аспиранта - официальное признание стремления Украины получить полноценное членство в Альянсе.
Напомним, что Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в последующие десять лет стать членом Североатлантического альянса.