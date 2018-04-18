В Лукьяновском СИЗО отремонтировали 3 камеры. Чиновники говорят, что теперь они соответствуют европейским стандартам.

Стены камер покрыли штукатуркой, постелили новые полы, установили новую сантехнику, передает со ссылкой на .

В камерах установили телевизоры и розетки. В камере, рассчитанной на 6 человек установили кондиционер.

К ремонту готовят 22 камеры изолятора. После завершения работ в обновленный корпус переведут 100 человек. Это 4% подследственных, находящихся в СИЗО.

В в одной из больниц скончался 22-летний мужчина, которого доставили туда из Лукьяновского СИЗО. У мужчины диагностировали множественные ушибы лица, рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму.

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