|В России выставили на продажу Mercedes-Benz Путина (фото)
|18.04.2018 23:26
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Автомобиль построен по спецзаказу и использовался для перевозки президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Мотор.
В описании указано, что лимузин Mercedes-Benz выставлялся на президентском стенде во время выставки ГОН-90 лет, но сейчас он находится в частной коллекции. Бронекапсула машины соответствует требованиям защиты класса B7/B7 (выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62 со стальным сердечником).
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