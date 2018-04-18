Автомобиль построен по спецзаказу и использовался для перевозки президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Мотор.

В описании указано, что лимузин Mercedes-Benz выставлялся на президентском стенде во время выставки ГОН-90 лет, но сейчас он находится в частной коллекции. Бронекапсула машины соответствует требованиям защиты класса B7/B7 (выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62 со стальным сердечником).

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