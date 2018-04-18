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В России выставили на продажу Mercedes-Benz Путина (фото)
18.04.2018 23:26
В России выставили на продажу Mercedes-Benz Путина (фото) На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W220).

Автомобиль построен по спецзаказу и использовался для перевозки президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Мотор.

В описании указано, что лимузин Mercedes-Benz выставлялся на президентском стенде во время выставки ГОН-90 лет, но сейчас он находится в частной коллекции. Бронекапсула машины соответствует требованиям защиты класса B7/B7 (выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62 со стальным сердечником).

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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