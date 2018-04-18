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Савченко заявила, что не может заполнить е-декларацию
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18.04.2018 23:29
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Находящаяся под арестом внефракционный нардеп Надежда Савченко
пояснила, что у нее нет доступа к интернету и компьютеру. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.49 |
комментариев: 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права
залога Фото: EPA Внефракционный нардеп Надежда Савченко
заявила, что не может подать электронную декларацию. Об этом она
сообщила журналистам по окончанию судебного заседания 18 апреля,
пишет "Интерфакс-Украина"."Есть такое понятие, как электронная
подпись, я должна это сделать сама, но у меня нет доступа к
интернету, к компьютеру, я не могу этого сделать, так как нахожусь
с ограничениями своей свободы, своих полномочий, своих рабочих
обязанностей", – сказала она. 22 марта Верховная
Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение
на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал
нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она
объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко
отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.31 марта в
Украине завершилось е-декларирование за 2017 год лицами,
уполномоченными на выполнение функций государства или местного
самоуправления.
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