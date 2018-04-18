Находящаяся под арестом внефракционный нардеп Надежда Савченко пояснила, что у нее нет доступа к интернету и компьютеру. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.49 | комментариев: 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: EPA Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что не может подать электронную декларацию. Об этом она сообщила журналистам по окончанию судебного заседания 18 апреля, пишет "Интерфакс-Украина"."Есть такое понятие, как электронная подпись, я должна это сделать сама, но у меня нет доступа к интернету, к компьютеру, я не могу этого сделать, так как нахожусь с ограничениями своей свободы, своих полномочий, своих рабочих обязанностей", – сказала она. 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.31 марта в Украине завершилось е-декларирование за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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