Об этом заявил директор Департамента по вопросам бюджетной политики Международного валютного фонда Витор Гаспар.

“Львиная доля мировых долгов приходится на страны с развитой экономикой“, — отметил Гаспар. Речь идет, прежде только, о развитых странах G20.

Это, по мнению экспертов МВФ, может стать поводом для начала очередного глобального экономического кризиса в среднесрочной перспективе.

Так, суммарные долги стран с развитой экономикой составили 135 трлн долларов. При этом за последние 12 лет этот показатель вырос примерно на 80 трлн долларов.

Примерно 30% в структуре общего мирового долга — составляют заимствования США и Китая.

В странах с развивающейся экономикой — в среднем 50% от суммарного ВВП — долги, связанные, прежде только, с пережитыми за последнее десятилетие финансовыми кризисами.

“Наша аналитика демонстрирует, что 40% стран с низким уровнем дохода уже сейчас снова подвергаются негативным финансовым тенденциям или даже находятся в бедственном положении. В ближайшие пять лет эта кризисная ситуация для них будет только усугубляться“, — считает Гаспар.

В Фонде призвали государства избегать ненадежных финансовых стимулов и цикличности экономики, а также “направить все силы на удержание роста бюджетного дефицита и внешнего долга“.

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