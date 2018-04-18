Генпрокуратура России теперь утверждает, что в отравлении Александра Литвиненко полонием участвовал Борис Березовский

Версию смерти Березовского, выдвинутую Генеральной прокуратурой России неделю назад, Чайка напомнил в среду с трибуны Совета Федерации, передает Русская служба Би-би-си.

На фоне событий в английском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, российское ведомство обратилось к другому случае громкого отравления россиянина в Великобритании, в котором британские следователи также увидели российский след, - смерти Литвиненко.

В то же время генпрокуратура России теперь утверждает, что в отравлении Александра Литвиненко полонием участвовал Борис Березовский (смерть опального российского олигарха 2013 под Лондоном британские власти также считает подозрительной).

На брифинге генпрокуратуры 9 апреля следователи показали якобы секретные документы, доказывающие, что Березовский 2003 получил политическое убежище в Великобритании, предоставив ложную информацию о готовящемся на него в России покушение. Разоблачить ложь мог экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, следовательно Березовский был заинтересован в его смерти, свидетельствует эта версия российских силовиков.

Однако 18 апреля Чайка уточнил, что самостоятельно организовать отравления Литвиненко Борис Березовский не смог бы, намекнув на то, что радиоактивный изотоп и информационное прикрытие были предоставлены британскими спецслужбами,

"Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью", - добавил Чайка.

Ранее власти РФ официально соглашалась с версией о самоубийстве Бориса Березовского на почве депрессии и тоски по родине. Президент Владимир Путин говорил, что незадолго до смерти Березовский писал ему письма с раскаянием и просьбой разрешить вернуться в Россию. Однако Кремль ничего не сообщал, какой ответ был предоставлен опальному олигарху (и было предоставлено вообще). Доказательств существования этих писем общественности не было предоставлено.

Сам Борис Березовский утверждал, что именно благодаря его влиянию президент России Борис Ельцин в 1999 году выбрал Владимира Путина на роль преемника и он считает это своей ошибкой. Березовский покинул Россию в конце 2000 года.

В России на Березовского был открыт ряд уголовных дел по обвинению от мошенничества к попыткам насильственного захвата власти, - несколько раз суды выносили решения о заочном аресте и о заочном приговоре. Требования экстрадировать его в Россию были отклонены Магистратским судом Лондона.