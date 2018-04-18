Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что за применение химического оружия в британском Солсбери, где отравили экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, ответственность несет Россия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.48 | комментариев: Хейли: Никто из нас не имеет иммунитета перед этой угрозой Фото: ЕРА "Россия ответственна за применение химического оружия в Солсбери, был ли это прямой акт, был ли это акт безответственной потери контроля над агентом... Дума (сирийский город, где, предположительно, после применения химического оружия погибли 100 человек. – ) и Солсбери – два недавних инцидента, связанных с применением химического оружия в мире. Все это напоминает о том, что речь идет об оружии террора, ужаса", – сказала она.По словам Хейли, "мы сталкиваемся с опасной, страшной, новой реальностью"."Если химическое вещество может появиться в малом британском городе, где оно может появиться дальше? Никто из нас не имеет иммунитета перед этой угрозой", – отметила постпред США в ООН.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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