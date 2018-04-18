|
Хейли об отравлении Скрипалей: Мы сталкиваемся со страшной, новой реальностью
|
18.04.2018 23:37
|
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что за применение
химического оружия в британском Солсбери, где отравили экс-офицера
российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию,
ответственность несет Россия. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.48 | комментариев: Хейли: Никто из нас не
имеет иммунитета перед этой угрозой Фото: ЕРА "Россия ответственна
за применение химического оружия в Солсбери, был ли это прямой акт,
был ли это акт безответственной потери контроля над
агентом... Дума (сирийский город, где,
предположительно, после применения химического оружия погибли 100
человек. – ) и Солсбери – два недавних инцидента,
связанных с применением химического оружия в мире. Все это
напоминает о том, что речь идет об оружии террора, ужаса", –
сказала она.По словам Хейли, "мы сталкиваемся с опасной, страшной,
новой реальностью"."Если химическое вещество может появиться в
малом британском городе, где оно может появиться дальше? Никто из
нас не имеет иммунитета перед этой угрозой", – отметила
постпред США в ООН.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира