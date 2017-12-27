Киевский бронетанковый завод показал, сколько передал в Вооруженные Силы Украины, Нацгвардии и другим силовым структурам бронетехники.

Более полусотни новых БТР-3ДА, отремонтированные танки Т-72, ​​а также другая бронетехника уже в войсках, сообщает Укроборонпром.

Всего с цехов завода в 2017 году вышло более 100 единиц новых, модернизированных и восстановленных единиц бронетехники.

БТР-3ДА оснащен боевым модулем «Штурм-М» с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатора пушки, удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах. Также модуль «Штурм-М» оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, комплексом управляемого вооружения «Барьер».

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