Украинский производитель тротила, НПП «Заря» вместе с партнерами сейчас находятся на грани остановки из-за значительно заниженной цены и существенного роста российского и белорусского импорта серной кислоты

Растущий импорт серной кислоты со стороны российского Среднеуральского медеплавильного завода и белорусских Гомельского химзавода и «Нафтана» приведет к остановке единственного в Украине производителя взрывчатки — тротила на НПП «Заря» в Рубежном. От таких последствий предостерегает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, информирует svodka.net.

По его мнению, серная кислота является незаменимым компонентом не только в металлургической и химической промышленности и сельском хозяйстве, но и в добыче и обогащении урановой руды, изготовлении взрывчатки и боеприпасов.

«Попытки уничтожить внутреннего производителя кислоты и поставить эти отрасли в зависимость от импорта, в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на востоке Украины, является вопросом не только бизнес интересов, но и обороноспособности государства», — говорит Голубов.

Украинский производитель тротила, НПП «Заря» вместе с уникальным производителем уранового концентрата ГП «ВостГОК», эксклюзивным производителем сложных минеральных удобрений ГП «Сумыхимпром» и ООО «Первое химическое объединение» сейчас находятся на грани остановки из-за значительно заниженной цены и существенного роста российского и белорусского импорта серной кислоты. По данным отечественных предприятий, в период с 2014 по 2017 год он вырос более чем в три раза — до 79 тыс. т. А цены на продукт российского и белорусского производства более чем вдвое меньше себестоимости серной кислоты украинских производителей.

Это не позволяет им соперничать с россиянами и белорусами на равных условиях и удерживать производство в надлежащем состоянии, что может привести к полной остановке и экономическим потерям на уровне 110 млн грн в год. Этим обеспокоены НПП «Заря», ГП «ВостГОК», ГП «Сумыхимпром» и ООО «Первое химическое объединение».

В августе прошлого года предприятия обратились в Министерство экономического развития и торговли с просьбой защитить внутреннего производителя от недобросовестной конкуренции. В 2017 году они перечислили в бюджеты всех уровней более 1,2 млрд грн налогов и сборов.

Против защиты отечественных производителей кислоты выступают металлурги, использующие дешевую российскую и белорусскую серную кислоту. Они уже провели массовую пиар-кампанию в отечественных СМИ с целью не допустить наказание импортеров, чтобы и дальше ввозить дешевый продукт из-за рубежа.

«Но министерству необходимо прислушиваться и к аргументам отечественных производителей этого редкого, но необходимого стране продукта. В Украине нет других таких предприятий, которые, обеспечивая обороноспособность страны и ее атомную независимость, еще и развивали собственное производство, увеличивали добавленную стоимость и трудоустраивали людей в разных регионах страны. Именно о таких производителей идет речь».

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