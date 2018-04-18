«Во многих украинских заведениях предлагают электрофорез. Что же делает это устройство? С помощью постоянного электрического тока он вводит в организм пациента ионы лекарственных веществ. Ни движения, лишь бытие определенное время под аппаратом. Это может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются.

Аппаратная физиотерапия — лишь вспомогательное средство реабилитации. Для максимального восстановления функций организма, пациенту требуется участие команды функциональных специалистов, в частности физических терапевтов и эрготерапевтов, обеспечивающих функциональное восстановление», — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун анонсировала изменения и заявила, что их целью является подготовка специалистов по функциональному восстановлению и их максимальное привлечение в работу с пациентами.

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