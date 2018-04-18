На период цветения сакуры "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Ужгород

Об этом сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

Дополнительные поезда сообщением "Киев - Ужгород" и "Харьков - Ужгород", а также в обратном направлении будут курсировать в период цветения сакуры и на майские праздники.

В частности, поезд № 239/240 Киев - Ужгород будет отправляться из столичного вокзала 18, 22, 25 и 29 апреля. В обратном направлении поезд будет двигаться 19, 21, 23, 26, 28 и 30 апреля.

На этом же направлении будет курсировать поезд № 207/208, который будет отправляться из Киева 27 апреля и 4 мая, а из Ужгорода - 6 мая.

Между Ужгородом и Харьковом будет курсировать поезд № 235/236. Он будет отправляться из Ужгорода 28 апреля, 1 и 6 мая. Отправление из Харькова - 27 и 30 апреля, а также 4 мая.

Напомним, в связи с дефицитом пассажирских мест в период цветения сакур, что привлекает большое количество туристов, Москаль обратился к "Укрзализныце" с просьбой выделить дополнительные поезда в Ужгород.

Сакура в Ужгороде расцвела еще 6 апреля. На эту неделю приходится пик ее цветения.