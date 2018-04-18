33 активистов, которые протестуют против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, должны оштрафовать на $100, сообщили в полиции страны. 18 апреля протестующие начали блокаду резиденции Саргсяна Фото: EPA задержали 87 человек. Об этом 18 апреля сообщило "Радио Азатутюн" со ссылкой на данные местной полиции.Среди задержанных – 20 несовершеннолетних. В отношении 33 активистов открыли административное производство, которое предусматривает штраф в размере 50 тыс. драмов (около $100)."По части 54 лиц проверяется вопрос их участия в массовых беспорядках, проводятся следственные действия. Перекрыв улицы, они нарушили общественный порядок, полиция этого не потерпит", – добавил начальник штаба полиции Ованнес Кочарян..Омбудсмен Армении Арман Татоян призвал немедленно освободить всех несовершеннолетних, назвав незаконными действия правоохранителей.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Саргсяна, который был главой государства с 2008-го по 2018 год, на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении избрали премьер-министром.13 апреля в Ереване из-за такого назначения начались акции протеста. В результате столкновений между правоохранителями и митингующими пострадали более 40 гражданских лиц и несколько полицейских. 18 апреля протестующие начали блокаду резиденции Саргсяна в столице страны. Силовики, которые охраняют здание, выставили по периметру колючую проволоку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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