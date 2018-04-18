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В Армении во время протестов против премьерства Саргсяна задержали более 80 митингующих, среди них – 20 несовершеннолетних
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18.04.2018 23:45
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33 активистов, которые протестуют против назначения бывшего
президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, должны
оштрафовать на $100, сообщили в полиции страны. 18 апреля
протестующие начали блокаду резиденции Саргсяна Фото: EPA
задержали 87 человек. Об этом 18 апреля сообщило "Радио
Азатутюн" со ссылкой на данные местной полиции.Среди
задержанных – 20 несовершеннолетних. В отношении 33 активистов
открыли административное производство, которое предусматривает
штраф в размере 50 тыс. драмов (около $100)."По части 54 лиц
проверяется вопрос их участия в массовых беспорядках, проводятся
следственные действия. Перекрыв улицы, они нарушили общественный
порядок, полиция этого не потерпит", – добавил начальник штаба
полиции Ованнес Кочарян..Омбудсмен Армении Арман Татоян призвал
немедленно освободить всех несовершеннолетних, назвав незаконными
действия правоохранителей.9 апреля Армения перешла к
парламентской форме правления. Саргсяна, который был главой
государства с 2008-го по 2018 год, на специальном заседании
Национального собрания (парламента) Армении избрали
премьер-министром.13 апреля в Ереване из-за такого назначения
начались акции протеста. В результате столкновений между
правоохранителями и митингующими пострадали более 40 гражданских
лиц и несколько полицейских. 18 апреля протестующие начали
блокаду резиденции Саргсяна в столице страны. Силовики, которые
охраняют здание, выставили по периметру колючую проволоку.
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