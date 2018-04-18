Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно документу, квота для родственников граждан Украины (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки) — 1 тыс.20 тыс. человек; для лиц, ранее находившихся в гражданстве страны, — 530 человек; для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов — 2 тыс. 147 человек; деятелей науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины, — 690 человек.

Для лиц, осуществивших иностранную инвестиционную деятельность в экономику страны иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тыс. долларов иммиграция установлена без ограничений.

Кроме этого, в текущем году по квоте может иммигрировать в Украину один высококвалифицированный специалист или работник, острая потребность в котором ощутима для экономики страны.

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