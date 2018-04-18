|
Онищенко о делах против Злочевского: Порошенко организовал дело так, чтобы Злочевский был более сговорчивым – начал "рейдерить" его бизнес
|
18.04.2018 23:53
|
Президент Украины Петр Порошенко пытался выставить экс-министру
экологии Николаю Злочевскому счет "за спокойную жизнь", написал в
своей книге "Петр Пятый" быстрый народный депутат Александр
Онищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
конце 2014 года Злочевский выехал из Украины Фото: burisma.com
Онищенко утверждает, что президенту Украины Петру Порошенко было
выгодно иметь рядом с собой чиновника-бизнесмена Злочевского,
потому что он – один из самых крупных добытчиков газа в
Украине."Сегодня он качает порядка 1 млрд м³ в год, и таких
предпринимателей, пусть и эмигрантов, президенту полезно иметь в
партнерах – опять же, с оглядкой на предстоящие выборы.
Спонсоров много не бывает", – пишет скорый нардеп.По его
словам, Порошенко "выставил" Злочевскому счет "за спокойную жизнь":
его бизнес держат в умеренном покое, уголовные дела со временем
закрывают."Прежде чем выставить условия, Порошенко организовал дело
так, чтобы Злочевский со старта был более сговорчивым и по
накатанной схеме начал "рейдерить" его бизнес", – уверяет
Онищенко.Он добавил, что в свое время Злочевский взял в
наблюдательный совет нефтегазовой компании Burisma, где является
совладельцем, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и
экс-президента Польши Александра Квасьневского."За протокольное
участие в конференциях и титульный статус они получают очень
неплохой гонорар – больше миллиона долларов в год и
действительно страхуют бизнес Злочевского от всякого рода
репутационных рисков и рейдерских посягательств", – утверждает
Онищенко.Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных
ресурсов Украины (ранее – Министерство охраны окружающей
природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его
подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным
положением и завладении бюджетными средствами.В конце 2014 года
выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.10
октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло
Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.Вчера СМИ сообщили, что
Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова
уехал за границу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира