Президент Украины Петр Порошенко пытался выставить экс-министру экологии Николаю Злочевскому счет "за спокойную жизнь", написал в своей книге "Петр Пятый" быстрый народный депутат Александр Онищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В конце 2014 года Злочевский выехал из Украины Фото: burisma.com Онищенко утверждает, что президенту Украины Петру Порошенко было выгодно иметь рядом с собой чиновника-бизнесмена Злочевского, потому что он – один из самых крупных добытчиков газа в Украине."Сегодня он качает порядка 1 млрд м³ в год, и таких предпринимателей, пусть и эмигрантов, президенту полезно иметь в партнерах – опять же, с оглядкой на предстоящие выборы. Спонсоров много не бывает", – пишет скорый нардеп.По его словам, Порошенко "выставил" Злочевскому счет "за спокойную жизнь": его бизнес держат в умеренном покое, уголовные дела со временем закрывают."Прежде чем выставить условия, Порошенко организовал дело так, чтобы Злочевский со старта был более сговорчивым и по накатанной схеме начал "рейдерить" его бизнес", – уверяет Онищенко.Он добавил, что в свое время Злочевский взял в наблюдательный совет нефтегазовой компании Burisma, где является совладельцем, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Польши Александра Квасьневского."За протокольное участие в конференциях и титульный статус они получают очень неплохой гонорар – больше миллиона долларов в год и действительно страхуют бизнес Злочевского от всякого рода репутационных рисков и рейдерских посягательств", – утверждает Онищенко.Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины (ранее – Министерство охраны окружающей природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами.В конце 2014 года выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.Вчера СМИ сообщили, что Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова уехал за границу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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