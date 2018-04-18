Самолет «Боинг-737» американской компании Southwest Airlines, у которого во время полета загорелся, а затем взорвался двигатель, посадила бывшая военная летчица Тэмми Джо Шульц.

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56-летняя Шульц раньше служила в Военно-морских силах США и управляла истребителями. Как пишут американские СМИ, Шульц когда-то стала первой женщиной, севшей за штурвал американского палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet. Она ушла из ВМС США в 1993 году, прослужив 10 лет, и с тех пор работала в компании Southwest Airlines, информирует svodka.net.

После приземления самолета в Сети появилась аудиозапись переговоров Шульц с авиадиспетчерской службой; на ней пилот просит прислать медиков на аэродром, поскольку в самолете есть раненые. «Ваш самолет горит?» — спрашивает ее собеседник. «Нет, но у него оторвалась одна часть… В самолете дыра, и кто-то выпал», — спокойным голосом отвечает Шульц, пишет Медуза.

Многие пассажиры «Боинг-737» назвали Шульц героем, отметив, что она не потеряла контроль над ситуацией и быстро посадила самолет.

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Его жена Диана МакБрайд-Селф добавила, что после приземления Шульц вышла в салон, чтобы лично поинтересоваться, в каком состоянии находятся пассажиры.

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