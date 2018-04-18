Станцию ​​столичного метро “Дарница” закрывали на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу КП “Киевский метрополитен”.

“Красная ветка. Станция „Дарница“ поступил неизвестный звонок о минировании. Проводится проверка. О времени открытия станции будет сообщено дополнительно”, — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что станцию ​​"Дарница" было проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме.

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