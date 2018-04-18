|На столичной станции метро "Дарница" искали взрывчатку
|18.04.2018 23:57
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Станцию столичного метро “Дарница” закрывали на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу КП “Киевский метрополитен”.
“Красная ветка. Станция „Дарница“ поступил неизвестный звонок о минировании. Проводится проверка. О времени открытия станции будет сообщено дополнительно”, — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что станцию "Дарница" было проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме.
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