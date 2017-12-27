|Суд предупредил защиту Януковича о недопустимости оскорбления свидетелей
|27.12.2017 11:57
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Трансляцию суда ведет телеканал "112 Украина".
Во время допроса командующего Военно-морскими силами Игоря Воронченко адвокат Виталий Сердюк начал на него кричать и обвинил в сдаче Крыма.
"Вместо того чтобы страну защищать, он наблюдал за этой ситуацией в интернете!" – заявил Сердюк.
После этого заявления Девятко остановил допрос и обратился к адвокату.
"Я считаю, что это оскорбление свидетеля, которое является недопустимым в судебном заседании. В очередной раз подчеркиваю, что это уголовный процесс, а не политический, и следовательно в очередной раз прощу не обижать свидетелей, тем более действующих военнослужащих", – отметил судья.
Сердюк в ответ заявил, что не согласен с Девятко.
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