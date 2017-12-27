Трансляцию суда ведет телеканал "112 Украина".

Во время допроса командующего Военно-морскими силами Игоря Воронченко адвокат Виталий Сердюк начал на него кричать и обвинил в сдаче Крыма.

"Вместо того чтобы страну защищать, он наблюдал за этой ситуацией в интернете!" – заявил Сердюк.

После этого заявления Девятко остановил допрос и обратился к адвокату.

"Я считаю, что это оскорбление свидетеля, которое является недопустимым в судебном заседании. В очередной раз подчеркиваю, что это уголовный процесс, а не политический, и следовательно в очередной раз прощу не обижать свидетелей, тем более действующих военнослужащих", – отметил судья.

Сердюк в ответ заявил, что не согласен с Девятко.

Командующий ВМС Украины 27 декабря свидетельствовал в суде над Януковичем со стороны обвинения.

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