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На французском острове Кеменес фермеры нашли часть космического корабля SpaceX
18.04.2018 23:58
На французском острове Кеменес фермеры нашли часть космического корабля SpaceX Предположительно, это носовая часть капсулы корабля Dragon SpaceX.

«Привет Илону Маску. Посмотрите, что мы нашли от SpaceX на берегу Кеменеса, острова, на котором мы живем. Кстати, не пошлешь ли ты в космос электрический трактор? Нам нужен один», – отметили французские фермеры в Twitter.

Они обнародовали снимки, на которых изображен металлический конус с надписью SpaceX.

Отмечается, что объект имеет диаметр 2,5 метра. Предположительно, это носовая часть капсулы корабля Dragon SpaceX.

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