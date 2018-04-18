«Привет Илону Маску. Посмотрите, что мы нашли от SpaceX на берегу Кеменеса, острова, на котором мы живем. Кстати, не пошлешь ли ты в космос электрический трактор? Нам нужен один», – отметили французские фермеры в Twitter.

Они обнародовали снимки, на которых изображен металлический конус с надписью SpaceX.

Отмечается, что объект имеет диаметр 2,5 метра. Предположительно, это носовая часть капсулы корабля Dragon SpaceX.

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