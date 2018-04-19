|Начальника штаба ВМС Украины отстранили от должности
|19.04.2018 00:00
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https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/908115929391678
Одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в Минобороны до этого информировало, что Гладкого заподозрили в финансовых нарушениях. Также якобы проверяется информация о российском гражданстве супруги начштаба Елены.По информации издания, в 2014–2015 годах она вместе с детьми продолжала жить в оккупированном Крыму. При этом дочь Гладких выступала на соревнованиях по плаванью за Центральный спортивный клуб армии РФ, говорилось в публикации.Обязанности начальника штаба, по данным издания, временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.42-летний Гладкий с 1997-го по 2003 год командовал кораблями "Луцк" и "Кировоград", с 2004-го по 2013-й – "Константином Ольшанским". В 2015–2016 годах возглавлял управление надводными и подводными силами командования ВМС Украины. Начальником штаба флота был назначен в июле 2016 года.
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