По информации источников одесского издания "Думская", начальника штаба – первого заместителя командующего Военно-морскими силами Украины Романа Гладкого освободили от должности из-за финансовых нарушений и российского гражданства его жены Елены. В Министерстве обороны эту информацию опровергли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.44 | комментариев: Гладкий стал начштаба украинского флота в июле 2016 года Фото: navy.mil.gov.ua В ведомстве добавили, что "предположения некоторых СМИ" о других причинах освобождения от должности не соответствуют действительности.Пресс-служба ВМС Украины в Facebook уточнила, что Гладкий "зачислен в распоряжение Минобороны Украины для определения дальнейшего служебного положения". Согласно сообщению, кроме выявленных недостатков в служебной деятельности Гладкого, устанавливаются "другие факторы, которые привели к сложившейся ситуации". https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/908115929391678 Одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в Минобороны до этого информировало, что Гладкого заподозрили в финансовых нарушениях. Также якобы проверяется информация о российском гражданстве супруги начштаба Елены.По информации издания, в 2014–2015 годах она вместе с детьми продолжала жить в оккупированном Крыму. При этом дочь Гладких выступала на соревнованиях по плаванью за Центральный спортивный клуб армии РФ, говорилось в публикации.Обязанности начальника штаба, по данным издания, временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.42-летний Гладкий с 1997-го по 2003 год командовал кораблями "Луцк" и "Кировоград", с 2004-го по 2013-й – "Константином Ольшанским". В 2015–2016 годах возглавлял управление надводными и подводными силами командования ВМС Украины. Начальником штаба флота был назначен в июле 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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