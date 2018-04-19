|Дівчина року Playboy залізла оголеною у келих мартіні (ФОТО)
|19.04.2018 00:06
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Модель з Бронксу, пишногруда Ніна Даніель стала новою "дівчиною року" за версією американського видання Playboy.
Ніна прикрасила обкладинку травневого номера і позувала в образі Femlin, який з'явився у 1955 році на обкладинці.
"Це дуже для мене багато значить, не тільки справа у самому образі і в тому, ким я є. Для видання важливо, як працює мій мозок та серце. Завдяки цьому глянцю, я можу говорити, про те, як бути жінкою у сьогоднішньому суспільстві", - говорить Ніна Даніель.
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