Погода, Новости, загрузка...
НБУ представил новую памятную монету в честь 100-летия украинского флота (фото)
19.04.2018 00:06
НБУ представил новую памятную монету в честь 100-летия украинского флота (фото) НБУ выпустил новую памятную монету по случаю 100-летия создания Украинского военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. 

“Центральная Рада в начале 1918 года приняла ряд важных военно-морских законов, в том числе один из главных — Временный закон о флоте. 29 апреля 1918 адмирал М. Саблин — командующий Черноморским флотом, учитывая настроения большинства украинских моряков, официально провозгласил весь Черноморский флот в Севастополе и Крыму флотом УНР и приказал поднять украинский флаг“ — говорится в сообщении.

На аверсе изображены: вверху на матовом фоне — малый государственный герб Украины, справа на зеркальном фоне — стилизованные флаг военно-морского флота Украины тех времен и абрис военного корабля на волнах.

ÐÐ° Ð°Ð²ÐµÑÑÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½ Ð²Ð¾ÐµÐ½Ð½ÑÐ¹ ÐºÐ¾ÑÐ°Ð±Ð»Ñ

На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого — роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направления ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.

ÐÐ° ÑÐµÐ²ÐµÑÑÐµ Ð½Ð° ÑÐ¾Ð½Ðµ ÑÑÐ¸Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð° ÑÐ¾Ð·Ð° Ð²ÐµÑÑÐ¾Ð²

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить