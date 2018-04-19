“Центральная Рада в начале 1918 года приняла ряд важных военно-морских законов, в том числе один из главных — Временный закон о флоте. 29 апреля 1918 адмирал М. Саблин — командующий Черноморским флотом, учитывая настроения большинства украинских моряков, официально провозгласил весь Черноморский флот в Севастополе и Крыму флотом УНР и приказал поднять украинский флаг“ — говорится в сообщении.

На аверсе изображены: вверху на матовом фоне — малый государственный герб Украины, справа на зеркальном фоне — стилизованные флаг военно-морского флота Украины тех времен и абрис военного корабля на волнах.

На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого — роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направления ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.

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