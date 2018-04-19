Вдова одного из погибших в Кривом Роге, 47-летнего Виталия Мищенко, Ирина Мищенко убеждена, что полиция скрывает истинного виновника аварии. Об этом заявила сегодня. 18 апреля, в больнице, где умер ее муж.

Говорит, за рулем была 21-летняя дочь Александра Волкова, которого подозревают в причинении смертельной аварии,передает со ссылкой на .

"Есть свидетели, которые видели, что за рулем была девушка-блондинка. Об этом сразу писали в интернете. Потом эту информацию подчистили. Думаю, что ее отец мог сидеть сзади в авто, следовательно и получил травмы при ударе. А его дети могли возвращаться с развлечений в ночном клубе. Мы будем искать всех свидетелей аварии, и обратимся в суд с заявлением о том, что настоящего виновника скрывают", - сказала она.

17 апреля в результате пострадал 21 человек, еще 8 погибли на месте. Все погибшие - работники предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Они ехали на утреннюю смену. Вечером около 21 колонна таксистов сигналили в память о погибших. 18 апреля в городе объявили днем траура. Сын подозреваемого в причинении аварии рассказал, что они с отцом спешили на автовокзал. На следующее утро в больнице скончался еще один мужчина.

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