|Неожиданно: Названы самые вредные овощи (ФОТО)
|19.04.2018 00:12
|
Диетологи настаивают: хочешь быть стройной — исключи их из рациона!
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Ученые Гарварда опубликовали результаты масштабного исследования, по итогам которого ими был составлен список овощных культур, крайне не рекомендованных людям, имеющим лишний вес или предрасположенность к нему, сообщают Нескучные новости, информирует svodka.net.
1. Кукуруза
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Читайте: В Украине упали цены на овощи из борщового набора
Самый калорийный овощ: 110 ккал на 100 граммов! Среди участников исследования те, кто регулярно употреблял в пищу кукурузу, набрали в среднем по 2 кг за год, тогда как при аналогичной рационе, но без кукурузы, люди оставались в своем весе или даже худели.
2. Картофель
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Читайте: Ученые заявили, что уменьшив калорийность рациона, можно замедлить старение
80 ккал на 100 граммов и уйма крахмала (меньше, чем в кукурузе, но все же). И это мы говорим про отварной картофель, про жареный и фри даже не стоит упоминать.
3. Зеленый горошек
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Безобидный горох на самом деле содержит 73 ккал на 100 граммов и довольно много сахара. Кроме того, если есть его прямо из стручков, он становится наркотиком посильнее семечек — остановиться не так-то просто.
4. Капуста кольраби
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Традиционно капуста — один из ключевых компонентов овощной диеты, но, как показала практика, не всякая капуста хороша. Пекинская капуста «весит» только 16 ккал на 100 граммов, а вот кольраби — в 4 раза больше!
5. Петрушка
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Не ожидали? Конечно, много петрушки ты не съешь, но учитывать, что ее калорийность выше 40 ккал на 100 граммов — стоит. Кроме того, петрушка возбуждает аппетит, и это тоже говорит не в ее пользу.
6. Баклажаны
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
В крупных баклажанах накапливается алкалоид соланин, который может стать причиной расстройства пищеварения.
7. Фасоль
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
При высушивании и длительном хранении фасоль часто становится прибежищем для плесневого грибка. Причем ни на вкус, ни на запах его обычно не определишь, а для организма такая пища, мягко говоря, не очень полезна.