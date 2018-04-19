Диетологи настаивают: хочешь быть стройной — исключи их из рациона!

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Ученые Гарварда опубликовали результаты масштабного исследования, по итогам которого ими был составлен список овощных культур, крайне не рекомендованных людям, имеющим лишний вес или предрасположенность к нему, сообщают Нескучные новости, информирует svodka.net.

1. Кукуруза

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Самый калорийный овощ: 110 ккал на 100 граммов! Среди участников исследования те, кто регулярно употреблял в пищу кукурузу, набрали в среднем по 2 кг за год, тогда как при аналогичной рационе, но без кукурузы, люди оставались в своем весе или даже худели.

2. Картофель

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80 ккал на 100 граммов и уйма крахмала (меньше, чем в кукурузе, но все же). И это мы говорим про отварной картофель, про жареный и фри даже не стоит упоминать.

3. Зеленый горошек

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Безобидный горох на самом деле содержит 73 ккал на 100 граммов и довольно много сахара. Кроме того, если есть его прямо из стручков, он становится наркотиком посильнее семечек — остановиться не так-то просто.

4. Капуста кольраби

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Традиционно капуста — один из ключевых компонентов овощной диеты, но, как показала практика, не всякая капуста хороша. Пекинская капуста «весит» только 16 ккал на 100 граммов, а вот кольраби — в 4 раза больше!

5. Петрушка

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Не ожидали? Конечно, много петрушки ты не съешь, но учитывать, что ее калорийность выше 40 ккал на 100 граммов — стоит. Кроме того, петрушка возбуждает аппетит, и это тоже говорит не в ее пользу.

6. Баклажаны

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В крупных баклажанах накапливается алкалоид соланин, который может стать причиной расстройства пищеварения.

7. Фасоль

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При высушивании и длительном хранении фасоль часто становится прибежищем для плесневого грибка. Причем ни на вкус, ни на запах его обычно не определишь, а для организма такая пища, мягко говоря, не очень полезна.

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