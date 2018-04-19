Национальное информационное агентство Ливана говорит, что около 500 мужчин, женщин и детей сели на автобусы в городе Чебаа, которые отвезут их в Бейт-Джинн в Сирии, близко от ливанской границы.

В Ливане проживает около миллиона сирийских беженцев, и они хотят вернуться в Сирию. Ливанские чиновники настаивают на репатриации сирийцев, заявив, что они истощают общественные ресурсы и рабочие места.

Возвращение на родину в разгар войны — редкий случай переселения беженцев из Ливана в безопасные районы в Сирии.

Агентство ООН по делам беженцев заявляет в своем сообщении, что оно не принимает участие в возвращении, ссылаясь на «сложившуюся ситуацию в гуманитарной сфере и безопасности в Сирии».

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