Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли анонсировала на 16 апреля введение новых санкций против РФ. После того, как президент США Дональд Трамп отложил это решение, его советник по экономическим вопросам Ларри Кадлоу пояснил, что произошла "кратковременная путаница". В Белом доме заявили, что не успели предупредить Хейли об изменении санкционной политики Фото: EPA "При всем уважении, я ничего не перепутала", – сказала Хейли.Высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа сообщил телеканалу, что после этого эфира Кадлоу позвонил Хейли, чтобы извиниться за свои слова.В комментарии газете The New York Times советник пояснил, что Белый дом в последний момент изменил тактику в отношении санкций и не успел предупредить об этом постпреда США при ООН, следовательно Хейли анонсировала введение ограничительных мер на 16 апреля.По данным The Washington Post, вечером 15 апреля Трамп сообщил советникам по национальной безопасности, что решил отложить применение новых мер против РФ, так как недостаточно изучил очередной санкционный пакет.РБК со ссылкой на источники писало, что РФ за связи с сирийским режимом могут отключить от межбанковской системы SWIFT. Представитель РФ в совете директоров SWIFT Эдди Астанин позже опроверг такие планы.17 апреля спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт заверила, что вопрос дополнительных санкций против РФ не снят с повестки дня.18 апреля "Интерфакс" со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел РФ сообщил, что Белый дом уведомил посольство России в США: "новых санкций в ближайшее время не будет". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



