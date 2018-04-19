Если человек говорит о недостатках общества, это не значит, что он не патриот своей страны, заявил российский актер Данила Козловский в ответ на критику в адрес его коллеги Алексея Серебрякова. Козловский: Когда могут вырвать из контекста твою фразу и переврать ее, передергивать, делать из этого скандал, – это тоже особенность публичности Фото: danilakozlovsky / Instagram "Люди, которые не стесняются говорить о своих болячках, о каких-то недостатках, – это не отсутствие патриотизма", – убежден Козловский.По его словам, нужно говорить о недостатках общества, а не скрывать их.Актер напомнил о своем интервью по случаю выхода трейлера к фильму "Тренер", в котором заявил, что в России процветают "сплошные ненависть и хамство". Он отметил, что намеревался высказать свою точку зрения, а не вызвать скандал."Сейчас, когда ты становишься не только артистом, но и режиссером, даешь публичные интервью, когда могут вырвать из контекста твою фразу и переврать ее, передергивать, делать из этого скандал, – тут ты уже начинаешь понимать, что это тоже особенность публичности", – отметил Козловский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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