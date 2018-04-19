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Данила Козловский считает патриотом Серебрякова, назвавшего хамство национальной идеей России
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19.04.2018 00:24
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Если человек говорит о недостатках общества, это не значит, что он
не патриот своей страны, заявил российский актер Данила Козловский
в ответ на критику в адрес его коллеги Алексея Серебрякова.
Козловский: Когда могут вырвать из контекста твою фразу и переврать
ее, передергивать, делать из этого скандал, – это тоже особенность
публичности Фото: danilakozlovsky / Instagram "Люди, которые не
стесняются говорить о своих болячках, о каких-то
недостатках, – это не отсутствие патриотизма", – убежден
Козловский.По его словам, нужно говорить о недостатках общества, а
не скрывать их.Актер напомнил о своем интервью по случаю выхода
трейлера к фильму "Тренер", в котором заявил, что в России
процветают "сплошные ненависть и хамство". Он отметил, что
намеревался высказать свою точку зрения, а не вызвать
скандал."Сейчас, когда ты становишься не только артистом, но и
режиссером, даешь публичные интервью, когда могут вырвать из
контекста твою фразу и переврать ее, передергивать, делать из этого
скандал, – тут ты уже начинаешь понимать, что это тоже
особенность публичности", – отметил Козловский.
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