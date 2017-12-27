Москва не допустит введения миротворческого контингента ООН на всю территорию Донбасса. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской федерации Григорий Карасин, пишут Известия.

Российский дипломат выразил надежду, что в 2018 году удастся достигнуть прогресса в вопросе введения миротворцев на Донбасс.

"Но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска. Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некой внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит", - заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин считает, что миротворческая задача на востоке Украины должна выполнять лишь функцию администрации .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира