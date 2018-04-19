|Потспред Великобритании при ООН: только у России есть все необходимое для отравления Скрипалей
|19.04.2018 00:27
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Постоянный представитель Соединённого Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза заявила, что, по мнению Лондона, только у Российской Федерации есть все необходимые технические средства, оперативный опыт и мотивы для отравления Скрипалей. Негосударственные субъекты не могли бы провести подобную операцию, сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт ООН.
Позже постпред Соединённого Королевства заявила, что нервно-паралитические вещества работают, когда попадают в определенные энзимы в организме человека. В больнице, куда поступили Скрпали, были проведены спецприемы детоксикации, пациенты хорошо реагировали на лечение и сейчас проходят реабилитацию.
Напомним, глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия, проводившая анализ вещества, которым был отравлен прежний сотрудник ГРУ Генштаба РФ Сергей Скрипаль, проведет выступление перед Советом безопасности ООН.