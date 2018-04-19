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Небензя: В Лондоне, очевидно, думают, что в свободное время Путин занимается программой химического оружия
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19.04.2018 00:32
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Представители Великобритании "перешли грань допустимого", обвинив
президента РФ Владимира Путина в причастности к отравлению
экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери,
отметил постпред России в ООН Василий Небензя. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Небензя: Вам надо сказать спасибо
нашему президенту Фото: ЕРА "Меня всегда забавляли фантастические
представления наших британских коллег (и не только их), как
работает российская система власти. В Лондоне, бесспорно, думают,
что у российского президента есть хобби: в свободное от исполнения
обязанностей президента время он занимается программой химического
оружия", – заявил Небензя.По его словам, представители
Великобритании "перешли грань допустимого и каких-либо мыслимых
приличий"."Я думаю, вам надо сказать спасибо нашему президенту за
то, что он – человек очень выдержанный", – сказал Небензя.В
Совбезе ООН проходило заседание, посвященное
докладу Организации по запрещению химического оружия по делу
об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.66-летнего Скрипаля
и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
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