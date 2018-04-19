Представители Великобритании "перешли грань допустимого", обвинив президента РФ Владимира Путина в причастности к отравлению экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери, отметил постпред России в ООН Василий Небензя. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Небензя: Вам надо сказать спасибо нашему президенту Фото: ЕРА "Меня всегда забавляли фантастические представления наших британских коллег (и не только их), как работает российская система власти. В Лондоне, бесспорно, думают, что у российского президента есть хобби: в свободное от исполнения обязанностей президента время он занимается программой химического оружия", – заявил Небензя.По его словам, представители Великобритании "перешли грань допустимого и каких-либо мыслимых приличий"."Я думаю, вам надо сказать спасибо нашему президенту за то, что он – человек очень выдержанный", – сказал Небензя.В Совбезе ООН проходило заседание, посвященное докладу Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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