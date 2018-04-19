В Минсоцполитики анонсировали проведение монетизации субсидий для домохозяйств в два этапа.

"На первом этапе планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление. Будем выдавать живыми деньгами, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", - сообщил министр соцполитики Андрей Рева, передает со ссылкой на .

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидию и проживает в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

"Там должны быть специальные счета с карточками. Ведь, если вы не платите за ЖКУ и у вас индивидуальное отопление, исполнитель услуги может в любой момент лишить вас этой услуги. Чтобы ее восстановить, нужно заплатить", - сказал министр.

Он добавил, что необходимо ввести спецсчета. Чтобы за неуплату услуг некоторыми жителями многоквартирных домах, не отключали весь дом.

Если по окончании сезона останутся неиспользованные средства, их можно будет снять. Использовать в своих целях.

Средства из бюджета начнут поступать не предприятиям, а гражданам, которые будут оплачивать ЖКУ, с 1 января 2019 года.

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